Доказано сосуществование людей с неандертальцами 45 тысяч лет назад

Homo sapiens сосуществовал с неандертальцами в Европе 45 тысяч лет назад

Археологи нашли доказательства, что люди современного анатомического типа Homo sapiens переселились в Северную Европу уже 45 тысяч лет назад и сосуществовали с неандертальцами в течение нескольких тысяч лет, прежде чем последние вымерли. Результаты исследования представлены в статьях, опубликованных в журналах Nature и Nature Ecology and Evolution.

Выводы ученых основаны на находках, обнаруженных при раскопке старейшего памятника человеческой культуры каменного века недалеко от города Ранис в Германии, где ранее были описаны мелко обработанные листовидные каменные лезвия для инструментов. То, что Homo sapiens и Homo neanderthalensis жили бок о бок, согласуются с геномными данными, что эти два вида время от времени скрещивались.

Хотя предполагалось, что каменные инструменты были созданы линкомбско-ранисско-ерзмановицкой (LRJ) культурой, от которой также остались артефакты в Моравии, Польше, Германии и Великобритании, оставалось неизвестным, были ли лезвия изготовлены неандертальцами или человеком разумным. В новой работе исследователи провели генетический анализ фрагментов костей гоминидов из более глубоких археологических слоев в Ранисе, выделив и секвенировав митохондриальную ДНК (мтДНК).

Было подтверждено, что фрагменты костей принадлежали Homo sapiens. Более того, несколько фрагментов, раскопанные в разное время, имели одинаковые последовательности ДНК, что указывает либо на то, что они принадлежали одному человеку, либо родственникам по материнской линии. Последовательности ДНК также напоминали мтДНК из черепа женщины возрастом 43 тысячи лет, обнаруженного в пещере Златы Кун в Чехии.

Открытие доказывает, что даже ранние группы Homo sapiens, расселявшиеся по Евразии, уже обладали некоторой способностью адаптироваться к столь суровым климатическим условиям. До недавнего времени считалось, что устойчивость к холодным климатическим условиям проявляется лишь несколько тысяч лет спустя.