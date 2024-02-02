Никто в мире не откликнулся на идею Путина расследовать крушение Ил-76

Песков: никто не откликнулся на идею Путина расследовать крушение Ил-76

Никто в мире не откликнулся на идею президента России Владимира Путина провести международное расследование крушения военного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Нет. Мне неизвестно о том, что кто-то откликнулся на эту идею президента», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Путин сообщил, что Ил-76 с пленными украинцами сбили американской системой Patriot.