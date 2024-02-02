Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:13, 2 февраля 2024Мир

Никто в мире не откликнулся на идею Путина расследовать крушение Ил-76

Песков: никто не откликнулся на идею Путина расследовать крушение Ил-76

Фото: Russian Investigative Committee / Reuters

Никто в мире не откликнулся на идею президента России Владимира Путина провести международное расследование крушения военного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Нет. Мне неизвестно о том, что кто-то откликнулся на эту идею президента», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Путин сообщил, что Ил-76 с пленными украинцами сбили американской системой Patriot.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Есть негативный осадок». На Украине признали тактические ошибки при наступлении в 2023 году

      Самый популярный музыкальный фестиваль России впервые пройдет в пяти городах

      Верка Сердючка обвинила российские власти в запрете на въезд в ОАЭ

      На популярный у туристов российский регион обрушится сильный шторм

      Франция создаст демонстратор боевой беспилотной подлодки

      Умеров отстранил руководителя одного из департаментов Минобороны

      Орбан пожаловался на бессонную ночь из-за шума тракторов

      Траволатор в аэропорту «зажевал» ногу пилота самолета и попал на видео

      В центре Москвы сумку с оружием нашли в пятизвездочной гостинице

      В российском городе остановилось время

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше