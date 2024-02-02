Участник шоу на «России 1» рассказал об удивившей его особенности проекта

Известный певец, участник популярного шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на канале «Россия 1» Кирилл Туриченко назвал особенность проекта, которая его удивила. Его слова передает StarHit.

Туриченко признался, что его удивили жаркие споры членов жюри. «На съемках шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" я [был] впервые и не ожидал, что там происходят настолько горячие дискуссии», — заявил он. По словам певца, сам он на проекте ни с кем не спорил и не ругался. «Я, наверное, больше слушал и оценивал всю ситуацию», — уточнил он.

Артист добавил, что ему было непросто судить коллективы. «Были группы из четырех человек, но на сцену выходили и хоры по 30-50 человек — это было очень мощно. Их сложно сравнивать, но тем не менее это интересно», — рассказал он.

В шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» вокальные коллективы, состоящие из четырех человек и больше, соревнуются друг с другом. Их выступления оценивает группа экспертов, возглавляемая певцом Сергеем Лазаревым. Победители проекта получают денежный приз в размере пяти миллионов рублей.

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