Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:14, 2 февраля 2024Интернет и СМИ

Участник шоу на «России 1» рассказал об удивившей его особенности проекта

Кирилл Туриченко

Кирилл Туриченко. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Известный певец, участник популярного шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на канале «Россия 1» Кирилл Туриченко назвал особенность проекта, которая его удивила. Его слова передает StarHit.

Туриченко признался, что его удивили жаркие споры членов жюри. «На съемках шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" я [был] впервые и не ожидал, что там происходят настолько горячие дискуссии», — заявил он. По словам певца, сам он на проекте ни с кем не спорил и не ругался. «Я, наверное, больше слушал и оценивал всю ситуацию», — уточнил он.

Артист добавил, что ему было непросто судить коллективы. «Были группы из четырех человек, но на сцену выходили и хоры по 30-50 человек — это было очень мощно. Их сложно сравнивать, но тем не менее это интересно», — рассказал он.

В шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» вокальные коллективы, состоящие из четырех человек и больше, соревнуются друг с другом. Их выступления оценивает группа экспертов, возглавляемая певцом Сергеем Лазаревым. Победители проекта получают денежный приз в размере пяти миллионов рублей.

Ранее известная телеведущая Анфиса Чехова, ставшая гостьей программы «Жизнь и судьба» на «России 1», показала ее закулисье. Она отметила, что съемки передачи проходили ночью.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин сообщил о сложной ситуации на одном из участков СВО. О чем военные рассказали президенту?

      Футболист «Динамо» перешел в израильский клуб

      Стилистка раскрыла россиянкам способы носить популярные полупрозрачные платья

      Эксперты призвали посыпать ковры содой

      Влияние неудачного контрнаступления ВСУ на солдат оценили

      Участник шоу на «России 1» рассказал об удивившей его особенности проекта

      Российского блогера заочно осудили на Украине на 15 лет

      Во Франции заявили о вине ВСУ в крушении Ил-76

      Ударивший ножом мужчину на улице в Москве попал на видео

      Путин рассказал о подвиге командира подбитого в бою российского танка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше