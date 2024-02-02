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13:14, 2 февраля 2024Россия

Один человек пострадал при обстреле российского региона со стороны Украины

Житель Курской области получил контузию в результате обстрела со стороны ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Курской области один человек пострадал в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

Мужчину контузило при обстреле украинскими войсками села Гуево Суджанского района области. По данным из открытых источников, указанный губернатором населенный пункт находится примерно в полутора километрах от российско-украинской границы.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Дом, в который попал снаряд, получил серьезные повреждения, отметил Старовойт. Он пообещал помочь в восстановлении и ремонте.

Ранее курский губернатор призвал жителей региона установить приложение МЧС России в связи с обстрелами со стороны ВСУ. Он напомнил, что Украина ежедневно обстреливает приграничные районы области и указал, что в полной безопасности не находятся даже жители удаленных от государственной границы муниципалитетов.

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      Алан Босиков
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