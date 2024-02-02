Звезда OnlyFans предложила матери снимать откровенный контент

Звезда OnlyFans Скай Бри рассказала, как предложила матери снимать откровенный контент. Детали она раскрыла в подкасте Pillow Talk, выпуск которого доступен на YouTube.

Модель заявила, что считает свою мать очень привлекательной женщиной «Она очень горячая, у нее большая искусственная грудь — самая естественно сделанная грудь, которую я когда-либо видела в своей жизни», — сказала Бри.

Она добавила, что предлагала матери зарегистрироваться на платформе по продаже откровенного контента ради заработков. «Я даже пообещала, что буду заниматься ее продвижением, обеспечу бесплатной рекламой. Я уверена, что ее страница взорвала бы платформу», — отметила звезда OnlyFans.

Бри отметила, что сама она входит в топ-10 самых высокооплачиваемых моделей на платформе. Заработанные деньги, по ее словам, она инвестирует в недвижимость.

Ранее популярная звезда OnlyFans Кейтлин Сирагуса, известная как Amouranth, раскрыла свой заработок на платформе с января 2020-го по январь 2024 года. За четыре года блогерша получила более 57 миллионов долларов.