Орбан признал одно из ключевых преимуществ России на Украине

Орбан: в конфликте на Украине время работает на Россию вопреки расчетам Запада

Вопреки расчетам Запада, в конфликте на Украине само время работает на Россию, и даже увеличение западной военной и финансовой помощи не сможет улучшить позиции Вооруженных сил Украины на поле боя. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«На Западе по-прежнему думают, что время на нашей стороне и чем дольше длится война, тем сильнее улучшится военная ситуация для Украины. Я думаю, что все наоборот. Время на стороне русских, и чем дольше будет длиться война, тем больше людей погибнет, а расстановка сил не изменится в пользу Украины. Ну и зачем тогда мы продолжаем войну?» — задался вопросом венгерский политик.

Вместе с тем Орбан отметил, что пока что ему не удалось убедить остальных европейских лидеров в бессмысленности конфликта и необходимости скорейшего заключения мира.

Ранее глава венгерского государства заявил, что Украина не может, взывая к морали, требовать от Венгрии оказания военной помощи в обязательном порядке.