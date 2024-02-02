В России отреагировали на тайную отправку формы для ВСУ из Китая

Депутат Чепа: тайная отправка формы ВСУ из Китая не скажется на отношениях с РФ

Тайные поставки формы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) через территорию России осуществляли не официальные структуры, а коммерческие организации, потому эта ситуация никак не отразится на отношениях с КНР. Так на новость о найденной в поезде форме ВСУ в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Это делали не официальные структуры в Китае, а какие-то коммерческие организации. Очень хорошо, что наша таможенная служба это отследила. Надо внимательнее контролировать перемещения грузов, потому что не исключено, что это был не единичный случай», — заметил политик.

Чепа также не исключил, что китайские компании могут осуществлять и более значимые поставки для ВСУ. Депутат призвал впредь более тщательно контролировать такие моменты.

«Может, коммерческие службы поставляют и что-то еще. Надо смотреть. Естественно, сами беспилотники они поставлять не могут, а вот, к примеру, запчасти к ним — да», — допустил Чепа.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае таможенники обнаружили на железнодорожном пункте пропуска восемь контейнеров с формой для ВСУ в грузовом поезде. По словам начальника Читинской таможни Владимира Игнатьева, груз транзитом шел через Китай в Польшу.

