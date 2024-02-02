В России задержали контейнеры с формой ВСУ. Груз шел транзитом через Китай в Польшу

В Забайкалье таможенники задержали восемь контейнеров с формой для ВСУ

В Забайкальском крае таможенники обнаружили на железнодорожном пункте пропуска восемь контейнеров с формой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в грузовом поезде.

По словам начальника Читинской таможни Владимира Игнатьева, груз транзитом шел через Китай в Польшу.

Груз был задекларирован как спортивная и рабочая одежда

Игнатьев пояснил, что содержимое контейнеров установили при их просвечивании на пункте пропуска. Согласно декларации, там должна была находиться спортивная и рабочая одежда.

Инспекционно-досмотровый комплекс показал, что там не совсем спортивная одежда по плотности ткани и другим параметрам. Один контейнер выдернули, вскрыли, а там баулы с адресами на Украину. В них было упаковано обмундирование с символикой украинской армии Владимир Игнатьев начальник Читинской таможни

Он отметил, что на бирках не указан изготовитель, но на украинском языке написано, что это военная форма. Баулы были запакованы заводским способом, спрессованы и помещены в вакуумную упаковку. Все восемь контейнеров задержали, их будут досматривать еще примерно неделю, сообщил Игнатьев. ФСБ выясняет обстоятельства произошедшего, уголовное дело пока не возбуждено, добавил начальник таможни.

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Через Россию на Украину ранее пытались доставить комплектующие к САУ

До этого в Белгородской области сотрудники ФСБ пресекли контрабанду комплектующих к самоходной артиллерийской установке (САУ) «Гвоздика» на территорию Украины. Продукцию военного назначения хотели незаконно доставить на предприятие оборонного комплекса. Силовики установили причастность к этому гражданина Украины.

В отношении него возбудили уголовное дело, фигуранту грозит до семи лет заключения.

На Украине сообщали о некачественной форме для ВСУ

В августе офис генерального прокурора Украины сообщал о поставках некачественной формы для ВСУ, в результате которых бюджету был нанесен ущерб более чем в 35 миллионов гривен (свыше 93 миллионов рублей). По данным следствия, в 2022 году между одной из воинских частей и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку одежды.

Согласно документу, предусматривалась поставка ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов для украинской армии, однако они оказались ненадлежащего качества. Как выяснило украинское издание «Зеркало недели», стоимость изделий была завышена втрое.