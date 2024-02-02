Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:53, 2 февраля 2024Бывший СССР

Пашинян счел невозможным военное сотрудничество Армении только с Россией

Пашинян заявил о невозможности России быть партнером Армении в военной сфере

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Ереван больше не может развивать военно-техническое сотрудничество только с Россией. Об этом Общественному радио Армении заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает Sputnik Армения.

Он пояснил, что стране необходимо пересмотреть концепцию развития своих вооруженных сил. В ней должно быть указано, с кем и как должна сотрудничать Армения в оборонной сфере.

Пашинян отметил, что в прошлом такой вопрос не стоял, поскольку ранее военное сотрудничество Армении было на 97 процентов связано с Москвой. «Сейчас этого не может быть в силу объективных и субъективных причин», — указал премьер.

1 февраля Пашинян бросил упрек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявив, что республика была оставлена один на один со своими проблемами в решающий момент. По его словам, концепция безопасности заключалась в том, что Армения — член ОДКБ, а ситуация с Нагорным Карабахом является международно признанным конфликтом. «Оказалось, что ОДКБ не только не обеспечила свою часть безопасности Армении, но и в самый решающий момент сказала: "Смотрите, решайте свои проблемы сами"», — посетовал он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украинская разведка попросила Россию передать тела погибших в Ил-76 пленных. Москва запросов из Киева не получала

      В США рассказали о выявившем уязвимость НАТО оружии ВСУ

      Протесты фермеров в Бельгии связали с премьер-министром Венгрии

      Пашинян счел невозможным военное сотрудничество Армении только с Россией

      В Кривом Роге произошли взрывы

      В США увидели бесперспективность прокси-войны НАТО с Россией

      Пассажиры самолета толпой задержали пьяного дебошира и попали на видео

      В ВСУ призвали Киев сообщить украинцам реальные потери

      Херш раскрыл детали нынешнего подхода США к Украине

      Найден способ уберечь штурмовые группы от украинских дронов и РСЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше