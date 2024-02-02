Пашинян счел невозможным военное сотрудничество Армении только с Россией

Пашинян заявил о невозможности России быть партнером Армении в военной сфере

Ереван больше не может развивать военно-техническое сотрудничество только с Россией. Об этом Общественному радио Армении заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает Sputnik Армения.

Он пояснил, что стране необходимо пересмотреть концепцию развития своих вооруженных сил. В ней должно быть указано, с кем и как должна сотрудничать Армения в оборонной сфере.

Пашинян отметил, что в прошлом такой вопрос не стоял, поскольку ранее военное сотрудничество Армении было на 97 процентов связано с Москвой. «Сейчас этого не может быть в силу объективных и субъективных причин», — указал премьер.

1 февраля Пашинян бросил упрек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявив, что республика была оставлена один на один со своими проблемами в решающий момент. По его словам, концепция безопасности заключалась в том, что Армения — член ОДКБ, а ситуация с Нагорным Карабахом является международно признанным конфликтом. «Оказалось, что ОДКБ не только не обеспечила свою часть безопасности Армении, но и в самый решающий момент сказала: "Смотрите, решайте свои проблемы сами"», — посетовал он.