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20:04, 2 февраля 2024Путешествия

Пассажиры крупнейшего в мире круизного лайнера оценили еду на борту

Фото: Maria Alejandra Cardona / Reuters

Пассажиры крупнейшего в мире круизного лайнера Icon of the Seas, отправившегося в первое путешествие, оценили еду на борту. Своими впечатлениями они поделились в соцсетях, на что обратило внимание издание Daily Mail.

Так, турагенты Сьюзи и Ли Альтпетер рассказали о блюдах в закусочной Basecamp. В публикации в TikTok-аккаунте под ником @magic_vacations они поставили заведению высокую оценку и отметили, что там можно быстро поесть в перерывах между досугом на лайнере.

Другой юзер по имени Джон Бальбоа побывал в ресторане итальянской кухни Giovanni's, где подают «гигантские фрикадельки». «Мы начали с белого вина и чесночных рулетов, а затем попробовали мясное и сырное ассорти, оказавшееся восхитительным», — заметил мужчина, который ведет аккаунты о еде в соцсетях. Он также попробовал классическую лазанью и спагетти карбонара, оценив их на «десять из десяти».

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Пользовательница TikTok Кристель Кули показала, что ела на борту лайнера в течение всего дня. Чаще всего она посещала кафе Pearl и ресторан Windjammer Buffet. Она также отправилась на рынок AquaDome Market, который назвала «фуд-холлом с вкусной средиземноморской и азиатской едой».

Icon of the Seas — это уникальный круизный корабль, первый в своем классе Icon. Его длина составляет 364 метра, а количество вмещаемых пассажиров — до 7,5 тысячи человек, не считая членов экипажа. На лайнере 20 палуб, восемь пространств-районов Neighborhoods для прогулок, остров развлечений с крупнейшим аквапарком на море, акватеатр, семь бассейнов, десятки кафе, ресторанов и баров. Он отправился в первое семидневное плавание по островам Карибского моря в конце января 2024 года.

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      Зарина Дзагоева
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