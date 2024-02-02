Пассажиры самолета толпой задержали пьяного дебошира и попали на видео

Пассажиры JetBlue вчетвером задержали пьяного дебошира на рейсе в Нью-Йорк

Пассажиры авиакомпании JetBlue толпой помогли задержать пьяного дебошира на борту летящего самолета и попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что рейс следовал из Гатвика в Нью-Йорк 30 января. На записи видно, как четверо мужчин помогают персоналу сдерживать нарушителя порядка. Они схватили его все вместе, однако мужчина все равно умудрился встать. В результате дебошира все-таки удалось повалить на пол в проходе лайнера. Самолет приземлился в городе назначения без задержек, однако неизвестно, что стало с пьяным пассажиром.

Ранее пьяный пассажир авиакомпании Jet2 закурил на борту самолета электронную сигарету и лишился медового месяца на Санторини, о котором мечтал вместе с женой. Мужчину выдворили с рейса и запретили ему летать этой авиакомпанией в течение ближайшего года.

