Первый орден «За доблестный труд» от Путина получил коллектив тульского НПО
Президент России Владимир Путин наградил первым орденом «За доблестный труд» коллектив тульского Научно-производственного объединения (НПО) «Сплав» имени А.Н. Ганичева. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.
В тексте документа уточняется, что коллектив удостоился награды за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала России.
1 февраля глава государства учредил орден «За доблестный труд». На него могут претендовать россияне или трудовые коллективы за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны.
Ранее сообщалось, что Путин вручил премию «Служение» в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества». Награда досталась главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкирии Ильнаре Сафиной.