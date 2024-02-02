Первый орден «За доблестный труд» от Путина получил коллектив тульского НПО

Путин наградил первым орденом «За доблестный труд» коллектив тульского НПО

Президент России Владимир Путин наградил первым орденом «За доблестный труд» коллектив тульского Научно-производственного объединения (НПО) «Сплав» имени А.Н. Ганичева. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

В тексте документа уточняется, что коллектив удостоился награды за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала России.

1 февраля глава государства учредил орден «За доблестный труд». На него могут претендовать россияне или трудовые коллективы за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны.

Ранее сообщалось, что Путин вручил премию «Служение» в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества». Награда досталась главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкирии Ильнаре Сафиной.