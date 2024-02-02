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10:06, 2 февраля 2024Россия

Первый орден «За доблестный труд» от Путина получил коллектив тульского НПО

Путин наградил первым орденом «За доблестный труд» коллектив тульского НПО

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил первым орденом «За доблестный труд» коллектив тульского Научно-производственного объединения (НПО) «Сплав» имени А.Н. Ганичева. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

В тексте документа уточняется, что коллектив удостоился награды за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала России.

1 февраля глава государства учредил орден «За доблестный труд». На него могут претендовать россияне или трудовые коллективы за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны.

Ранее сообщалось, что Путин вручил премию «Служение» в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества». Награда досталась главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкирии Ильнаре Сафиной.

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      Анна Щербакова
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