Путин прокомментировал происходившее под Харьковом после отхода ВС России

Путин: больно говорить о происходившем в Харьковской области после отхода ВС РФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал события, происходившие в Харьковской области после отхода оттуда российских Вооруженных сил (ВС). Об этом он высказался на форуме «Все для победы!» в Туле, передает ТАСС.

По словам президента, ему больно говорить о происходившем в то время. «Когда у нас подразделения из Харьковской области отошли, мы же знаем, что там творилось, что творили эти подонки. Только неонацисты так могут поступать. Вот в чем все дело, вот с кем мы имеем дело», — заявил Путин. Он также высказал убеждение, что подавляющая часть жителей России настроены помочь населению Донбасса, не желая «бросать людей под колеса неонацистов».

Ранее Путин заявлял, что на одном из участков специальной военной операции сложилась сложная ситуация с беспилотниками. При этом глава государства отметил, что из ежедневных контактов с военнослужащими делает вывод о важности дронов на фронте.