Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:20, 2 февраля 2024Бывший СССР

Путин прокомментировал происходившее под Харьковом после отхода ВС России

Путин: больно говорить о происходившем в Харьковской области после отхода ВС РФ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Артем Геодакян / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин прокомментировал события, происходившие в Харьковской области после отхода оттуда российских Вооруженных сил (ВС). Об этом он высказался на форуме «Все для победы!» в Туле, передает ТАСС.

По словам президента, ему больно говорить о происходившем в то время. «Когда у нас подразделения из Харьковской области отошли, мы же знаем, что там творилось, что творили эти подонки. Только неонацисты так могут поступать. Вот в чем все дело, вот с кем мы имеем дело», — заявил Путин. Он также высказал убеждение, что подавляющая часть жителей России настроены помочь населению Донбасса, не желая «бросать людей под колеса неонацистов».

Ранее Путин заявлял, что на одном из участков специальной военной операции сложилась сложная ситуация с беспилотниками. При этом глава государства отметил, что из ежедневных контактов с военнослужащими делает вывод о важности дронов на фронте.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России предложили повысить до 50 лет призывной возраст для одной категории мужчин. Идею раскритиковали и отложили

      Названы риски покупки жилья в аварийном доме

      54-летняя певица вышла в свет в прозрачном платье

      Женщина нашла таинственную коробку с человеческим прахом во время похода

      Россияне стали больше платить по семейной ипотеке

      Польские фермеры выйдут на всеобщую забастовку и заблокируют границу с Украиной

      Названо число занимающихся футболом на уроках физкультуры российских школьников

      Российский юноша случайно ударил младшую сестру ножом в спину

      Умерла супруга главы Дагестана Галина Меликова

      В Госдуме посоветовали школьницам рожать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше