Пятеро французов пострадали на Украине
МИД Франции: пятеро французских гуманитарных работников пострадали на УкраинеСюжетРакетные удары по Украине:
Пятеро французских гуманитарных работников пострадали на Украине из-за «российского варварства». С таким заявлением на своей странице в соцсети X выступил министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне.
«Российское варварство направлено против мирного населения Украины. Двое французских гуманитарных работников поплатились жизнью за свою преданность украинцам. Трое ранены», — написал глава МИД, добавив, что «России придется ответить за свои преступления».
17 января Минобороны России сообщило об ударе по крупному лагерю воюющих на стороне Вооруженных сил Украины добровольцев из Франции. В результате удара пострадали более 80 человек.