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12:59, 2 февраля 2024Мир

Пятеро французов пострадали на Украине

МИД Франции: пятеро французских гуманитарных работников пострадали на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Пятеро французских гуманитарных работников пострадали на Украине из-за «российского варварства». С таким заявлением на своей странице в соцсети X выступил министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

«Российское варварство направлено против мирного населения Украины. Двое французских гуманитарных работников поплатились жизнью за свою преданность украинцам. Трое ранены», — написал глава МИД, добавив, что «России придется ответить за свои преступления».

17 января Минобороны России сообщило об ударе по крупному лагерю воюющих на стороне Вооруженных сил Украины добровольцев из Франции. В результате удара пострадали более 80 человек.

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      Виктория Кондратьева
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