Пятеро французов пострадали на Украине

МИД Франции: пятеро французских гуманитарных работников пострадали на Украине

Пятеро французских гуманитарных работников пострадали на Украине из-за «российского варварства». С таким заявлением на своей странице в соцсети X выступил министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

«Российское варварство направлено против мирного населения Украины. Двое французских гуманитарных работников поплатились жизнью за свою преданность украинцам. Трое ранены», — написал глава МИД, добавив, что «России придется ответить за свои преступления».

17 января Минобороны России сообщило об ударе по крупному лагерю воюющих на стороне Вооруженных сил Украины добровольцев из Франции. В результате удара пострадали более 80 человек.