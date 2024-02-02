Раскрыты самые бюджетные направления для отдыха в России зимой

МТС Travel: Калининград стал самым бюджетным направлением для отдыха в феврале

Калининград, Екатеринбург и Тула стали самыми бюджетными направлениями для отдыха по России в последний месяц зимы. Такие данные раскрыли специалисты сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com, исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в Калининграде в феврале можно забронировать жилье в среднем за 4,3 тысячи рублей в сутки на двоих. Немного дороже, 4,4 тысячи рублей, обойдется отель или апартаменты в Екатеринбурге. В Туле стоимость одной ночи на двоих составит 4,5 тысячи рублей, как и в Самаре.

В рейтинге также значатся Санкт-Петербург (4,7 тысячи рублей), Ярославль (4,8 тысячи), Адлер (5,1 тысячи), Новосибирск (5,3 тысячи), Иркутск (5,5 тысячи) и Казань (5,6 тысячи).

Ранее стало известно, что Турция, ОАЭ и Египет стали самыми доступными направлениями для путешествий россиян в последний зимний месяц. Так, перелет из Москвы в Анталью 5 февраля с авиакомпанией S7 обойдется в 29,7 тысячи рублей на человека. Москва — Дубай с перевозчиками AZUR air и «Уральские авиалинии» — от 23,9 тысячи рублей.