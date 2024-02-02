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17:49, 2 февраля 2024Культура

«Нашествие» перенесли в пятый раз подряд

Рок-фестиваль «Нашествие» в Калужской области перенесли на 2025 год

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в Калужской области летом 2024 года, перенесли в пятый раз подряд. Соответствующая информация появилась на официальной странице мероприятия во «ВКонтакте».

«Обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала — это невыполнимая задача и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях», — говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что действие уже купленных билетов автоматически продлевается на 2025 год.

В последний раз рок-фестиваль «Нашествие» проводился в 2019 году.

В 2023 году губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что проведение крупнейшего в России фестиваля русского рока под открытым небом вызвало озабоченность у жителей региона. По его словам, мероприятие было отменено из соображений безопасности.

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      Мария Рюрикова
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