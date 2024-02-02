«Нашествие» перенесли в пятый раз подряд

Рок-фестиваль «Нашествие» в Калужской области перенесли на 2025 год

Рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в Калужской области летом 2024 года, перенесли в пятый раз подряд. Соответствующая информация появилась на официальной странице мероприятия во «ВКонтакте».

«Обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала — это невыполнимая задача и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях», — говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что действие уже купленных билетов автоматически продлевается на 2025 год.

В последний раз рок-фестиваль «Нашествие» проводился в 2019 году.

В 2023 году губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что проведение крупнейшего в России фестиваля русского рока под открытым небом вызвало озабоченность у жителей региона. По его словам, мероприятие было отменено из соображений безопасности.