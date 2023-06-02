Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2024 год

Губернатор Калужской области Шапша сообщил о переносе фестиваля «Нашествие» на 2024 год

Музыкальный рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в августе 2023 года в Калужской области, отменен из соображений безопасности. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

По его словам, проведение крупнейшего в России фестиваля русского рока под открытым небом вызвало озабоченность у жителей региона. «С одной стороны, мы становимся домом для главного музыкального события страны. С другой стороны, в ходе дискуссии справедливо звучали мнения, что сейчас для «Нашествия» — не то время», — подчеркнул Шапша.

Губернатор добавил, что ранее поручил рабочей группе подготовить подробный доклад о готовности региона к проведению фестиваля и учесть мнение жителей. После общения с организаторами и сотрудниками правоохранительных органов были принято решение о переносе «Нашествия» на 2024 год и изменении места проведения мероприятия.

Гендиректор фестиваля Евгения Киселева в беседе с РИА Новости утончила, что «Нашествие» в этом году не будут проводить из соображений безопасности. Она также сообщила, что фестиваль в 2024 году пройдет с 26 по 28 июля у деревни Аристово Боровского района Калужской области. В 2023 году его планировали провести у деревни Митяево того же района.

Ранее сообщалось, что концерт музыкальной группы «Сплин» отменили в Архангельске в четвертый раз. Выступление должно было состояться 7 июня в Театре драмы им. М.В. Ломоносова. В начале апреля рок-группу «Сплин» убрали с афиши музыкального фестиваля «Ветер Сибири» после жалобы общественников из «Союза отцов Новосибирской области».