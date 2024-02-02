Россиян захотели ограничить в льготном энергопотреблении

В РФ захотели ограничить объем энергопотребления для борьбы с роскошью

Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» (СПЭ, объединяет ряд промышленных компаний) предложила ограничить объем льготного энергопотребления для домохозяйств, которые потребляют слишком много энергии, а также в целях борьбы с серым майнингом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо ассоциации вице-премьеру РФ Александру Новаку.

Авторы инициативы уверены, что ограничение никак не отразится на большей части населения, но поможет в борьбе с теми, кто потребляет энергию в промышленных масштабах по льготной цене. К таким группам отнесены серые майнеры, подпольные цеха, кустарные слесарные, металло- и деревообрабатывающие мастерские в сараях и очень крупные домохозяйства с элементами роскоши, тратящие энергию на «подогрев бассейнов и дорожек», говорится в пояснительной записке.

По данным СПЭ, подобные «предприниматели» и домохозяйства со сверхпотреблением составляют до пяти процентов от общего числа бытовых потребителей.

При этом в большинстве российских регионов эти «псевдобытовые» потребители тратят энергию в рамках установленных норм. Чтобы этого не допускать, ассоциация предлагает рассчитывать объем льготного энергопотребления исходя из круглосуточного потребления всей положенной мощности в течение месяца. Приобретать электроэнергию по льготным ценам вышеперечисленным группам предлагается в пределах потребления 10,8 тысяч киловатт-часов в месяц.

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