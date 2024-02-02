Россиянам дали рекомендации по занятию спортом в холода

Заниматься спортом на открытом воздухе в морозы без вреда для здоровья можно, если правильно выбирать экипировку и не допускать переохлаждения, уверяет врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Разият Чупанова. Свои рекомендации она дала в беседе с «Лентой.ру».

Чупанова заявила, что физическая активность на улице допустима даже в морозы при условии, если у человека нет бронхиальной астмы или синдрома Рейно — состояния, когда под воздействием холода или эмоционального напряжения возникает спазм сосудов. Тренироваться на открытом воздухе взрослый и относительно здоровый человек может комфортно и безопасно при температуре до минус 20 градусов.

Однако, по словам невролога, нужно выбирать одежду, которая не только защитит от ветра и снега, но и обеспечит циркуляцию воздуха. С этими задачами хорошо справляется экипировка из мембранной ткани. Она также обеспечивает водонепроницаемость и помогает выводить влагу с поверхности кожи, добавила врач.

Также, отметила Чупанова, зимняя спортивная экипировка должна обладать хорошей теплоизоляцией.

Чтобы не замерзнуть, придерживайтесь принципа многослойности. Например, первым слоем можно надеть термобелье, вторым — спортивную форму, а третьим — куртку. При этом на тренировке вы всегда можете расстегнуть верхний слой или снять его. Уши, кисти рук, пальцы ног и шея, как правило, замерзают в первую очередь. Поэтому не пренебрегайте аксессуарами — шарфом, шапкой, носками и баффом Разият Чупанова врач-невролог

Еще одна рекомендация врача — выполнить легкую разминку за несколько минут до выхода на улицу. Например, можно сделать круговые движения руками и приседания, встать в планку, потянуться. Это поможет разогреть мышцы и сократить риски травм и судорог мышц.

Помимо этого, во время тренировки следует вдыхать воздух через нос и выдыхать через рот, посоветовала Чупанова. Так вдыхаемый воздух будет согреваться и увлажняться перед тем, как попасть в дыхательные пути, а выдох через рот позволяет быстрее избавиться от углекислого газа.

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