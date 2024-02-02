Россияне едва не лишились отпуска в Египте после проверки паспортов

Пара из Екатеринбурга едва не лишилась отпуска в Египте после проверки паспортов

Пара из Екатеринбурга едва не лишилась отпуска в Египте после того, как их паспортные данные проверили на контроле в аэропорту Кольцово. Все дело во вступившем в декабре 2023 года в силу законе, согласно которому сведения в паспорте должны совпадать с информацией, указанной в свидетельстве о рождении, об этом россияне рассказали изданию E1.ru.

Оказалось, что женщина родилась в Свердловске (бывшее название Екатеринбурга), в ее свидетельстве о рождении указано старое наименование города. Недавно она вышла замуж и поменяла паспорт, в котором указали современное название.

«Я просто по-человечески людей попросила пропустить нас, потому что мы могли потерять деньги, путевка в Хургаду стоила 150 тысяч рублей. Они ругались, говорили, что города Свердловска не существует. Я поклялась, что, как только мы прилетим обратно, сразу поменяем паспорта», — рассказала екатеринбурженка.

По прилете в Россию женщина отправилась менять данные в российском и заграничном паспортах. В паспортном столе ей подтвердили, что в связи с новым законом много россиян отправилось менять документы, взымать госпошлину за эту услугу с нее не стали.

Ранее стало известно о 61-летнем россиянине, который во время отпуска в Египте упал с балкона и впал в кому. Дочь пострадавшего пожаловалась, что изначально его отказывались лечить по страховке и требовали у семьи 1,5 тысячи долларов.