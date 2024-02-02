Россияне пожаловались на засилье тараканов в центре охраны материнства и детства

В Барнауле тараканов обнаружили в палатах центра охраны материнства и детства

Жители Барнаула пожаловались на засилье тараканов и холод в палатах Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам одной из жительниц, она попала вместе с сыном в инфекционное отделение по направлению скорой, однако ей пришлось написать отказ и уйти. По словам женщины, избавиться от холода в палате не помогали даже одеяла, которыми прикрывали щели в окнах. Она также рассказала, что из-за тараканов ночью было страшно спать без света.

В Минздраве Алтайского края подтвердили, что корпусу необходим капитальный ремонт. Однако сделать его будет возможно только после переселения пациентов в новый корпус, который в настоящее время строится. Там добавили, что из-за участившихся жалоб проводят проверку в центре.

Ранее стало известно, что в онкологическом диспансере Ростова-на-Дону пациентам приходилось справлять нужду в ведро из-за сломавшегося санузла. Отмечалось, что ремонт длится уже полгода, а других туалетов в отделении нет.