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08:37, 2 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин отправил подруге голое фото восьмилетнего сына и попал под следствие

В Нижним Тагиле возбудили дело против отца, отправившего подруге голое фото сына

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Нижним Тагиле отец сделал фотографию голого восьмилетнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Telegram-канале Ural Mash.

По данным канала, отец познакомился в интернете с женщиной. Они общались, планировали встречи, а затем стали обмениваться откровенными фото. Мужчина рассказал, что рядом с ним сын-школьник. Тогда подруга попросила отправить ей фото обнаженного ребенка, сказав, что оно якобы для ее дочери. Фигурант выполнил просьбу.

В отношении него возбудили дело по 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ. Теперь отцу грозит до десяти лет колонии. Также выяснилась, что женщина не первый раз просит кавалеров прислать подобные кадры.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 35-летний гражданин Узбекистана изнасиловал 11-летнюю дочь.

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      Екатерина Кашурникова
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