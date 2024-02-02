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12:38, 2 февраля 2024Россия

Россиянина похоронили как бесхозного под номером из-за одной ошибки

Жителя Новосибирска похоронили под табличкой с номером, мать винит следователя
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В Новосибирске местного жителя похоронили как неизвестного под табличкой с номером. Об этом сообщает Precedent.tv.

Мать горожанина, не выжившего при пожаре, рассказала, что после обращения в морг ей ответили, что тело мужчины пропало. По словам женщины, позже выяснилось, что ее сына уже похоронили как бесхозного.

В случившемся россиянка обвинила следователя, который якобы не сделал пометку, запрещающую захоронить тело. Мужчину эксгумировали и похоронили под его именем на новом месте. «Наконец-то он дома», — резюмировала мать новосибирца.

Ранее на Урале мать бойца СВО вскрыла цинковый гроб с телом сына из-за риска лишиться выплат. Родственники военнослужащего опасаются, что из-за поставленного мужчине диагноза они могут остаться без денег, положенных им как семье участника спецоперации.

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      Алан Босиков
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