Российские налоговики предупредили о новой мошеннической схеме

В ФНС рассказали о выявленной мошеннической схеме по обману россиян

Мошенники стали рассылать россиянам письма от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) России. О новой мошеннической схеме со ссылкой на специалистов ведомства сообщают «Известия».

По данным ведомства, в письмах, которые приходят на электронную почту, злоумышленники сообщают от лица ФНС о якобы выявленных подозрительных транзакциях налогоплательщиков, а после требуют пройти дополнительную проверку и предоставить необходимую информацию. В первую очередь мошенников интересуют кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты прием-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы.

Лженалоговики грозят получателям писем заморозкой счетов до выяснения обстоятельств, требуя обратиться к назначенному инспектору ФНС, который на деле также является мошенником.

Ранее эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин назвал недопустимые в разговоре с телефонными мошенниками слова.