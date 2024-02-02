Российские системы ПВО сбили два снаряда РСЗО «Ольха» в зоне спецоперации

Минобороны России: системы ПВО сбили два снаряда РСЗО «Ольха» в зоне СВО

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, за сутки средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Беспилотники удалось сбить в районах населенных пунктов Берестовое, Новоселовка, Новая Маячка, Семеновка и Работино.

Ранее стало известно, что российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 11 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire («Вампир») чешского производства. Помимо того, были уничтожены 21 беспилотный летательный аппарат.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.