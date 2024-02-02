Российский юноша случайно ударил младшую сестру ножом в спину

В Дагестане парень случайно ударил ножом 15-летнюю сводную сестру

Юноша из Дагестана случайно ударил ножом в спину 15-летнюю сводную сестру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, все произошло в Дербенте. 21-летней молодой человек вместе с младшей сестрой помогал матери на кухне. Когда женщина отошла в магазин, ребята начали дурачиться. В какой-то момент юноша в шутку замахнулся ножом и, не рассчитав силы, вонзил лезвие в спину сестре. Он сразу вызвал скорую помощь и оказал потерпевшей первую помощь до приезда врачей.

Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении молодого человека по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ранее 11-летняя девочка из Подмосковья поссорилась с младшим братом и бросила в его сторону нож. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

