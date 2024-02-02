Сальдо: мирные переговоры с Киевом возможны только на условиях Москвы

Переговоры с Украиной по урегулированию конфликта возможны только на условиях России. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он подчеркнул недопустимость ультиматумов в ходе переговорного процесса. «Руководство нашей страны все время говорит, что мы открыты для переговоров, но на условиях, которые будем ставить мы, а не кто-то нам из-за океана будет говорить устами господина [Владимира] Зеленского», — указал глава региона.

Он добавил, что не следует вступать в переговоры с Киевом только для того, чтобы он получил время на передышку. По словам Сальдо, необходимо дождаться конкретных предложений от украинской стороны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности страны к переговорам с Украиной, однако не о сохранении действующей власти в Киеве. Он напомнил, что Москва никогда не отказывалась от урегулирования конфликта посредством диалога.