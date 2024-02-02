Шойгу объяснил цель терактов Киева против российских граждан

Шойгу: теракты Киева против россиян нужны для демонстрации успехов Западу

Теракты Киева против российских мирных граждан нужны для демонстрации успехов Западу. Такое объяснение о цели атак Украины привел глава Минобороны Сергей Шойгу, его комментарий приводит ТАСС.

По мнению министра, в Киеве готовы пойти на любые преступления ради достижения целей.

«Так, на прошлой неделе с украинской территории был атакован и сбит российский транспортный самолет с военнослужащими Украины, подлежащими обмену. Это говорит о циничном характере действий», — отметил министр, рассуждая об авиакатастрофе в Белгородской области.

Шойгу подчеркнул, что российские военнослужащие продолжают решать задачи, поставленные верховным главнокомандующим.

Ранее сообщалось, что российский министр обороны озвучил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за январь.

По информации Шойгу, речь идет о более чем 23 тысячах бойцов.