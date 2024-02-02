Стало известно о подготовке Украины к атаке российского Ил-76 с пленными

ТАСС: атака ВСУ на Ил-76 с украинскими военнопленными готовилась заранее

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заранее готовили атаку на военно-транспортный самолет Ил-76 Минобороны России, который вез военнопленных. Об этом сообщает ТАСС.

Эта версия подтверждается тем, что зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, выпустивший две ракеты по российскому самолету, был установлен в засаде на поле в Харьковской области. Развертывание системы занимает длительное время.

ВСУ заранее установили ЗРК на огневой позиции в пассивном режиме в ожидании приказа о запуске ракеты. У него была отключена радиолокационная станция, чтобы его не обнаружили. Данные об эшелоне Ил-76 ВСУ были известны, так как они были согласованы с Киевом. Расчет получил команду на открытие огня.

1 февраля Следственный комитет России подтвердил, что российский борт был сбит зенитной управляемой ракетой MIM-104A комплекса Patriot производства США, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes. По данным следствия, 24 января украинские военнослужащие из Харьковской области атаковали российский самолет двумя ракетами американского производства.