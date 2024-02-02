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12:42, 2 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно об отправке Украиной на фронт мобилизованных в 2024 году

Марочко: Украина отправила в зону СВО тех, кого мобилизовали в январе 2024 года

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина отправила на фронт солдат, мобилизованных в январе 2024 года. Об этом подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил в эфире Радио «Комсомольская правда».

Марочко сообщил, что на линии боевого соприкосновения в настоящий момент уже находятся солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), мобилизованные в январе 2024 года. Он сослался на диалоги людей на Украине и бывших военнопленных ВСУ. По его информации, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) фактически «берут обычного человека, никогда не державшего оружия в руках», после чего сразу отправляют его в зону боевых действий.

«То есть о каких трехмесячных курсах подготовки, курсах молодого бойца можно говорить? Это просто нереально», — сказал военный эксперт. Он назвал действия Киева геноцидом украинского населения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал факты насильственной мобилизации на Украине. Он признал, что сотрудники ТЦК применяли силу при вручении повесток мужчинам на улицах и в общественных местах.

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      Юрий Леонов
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