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16:21, 2 февраля 2024Путешествия

Суд оправдал обвиненного в мастурбации на глазах у подростка пассажира самолета

Фото: Unsplash

Суд Бостона оправдал пассажира самолета, которого ранее обвинили в мастурбации на глазах у девочки-подростка в самолете. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что во время судебного разбирательства пассажиры самолета выступили в защиту 33-летнего врача Судипты Моханти. Они заявили, что тот не совершал никаких противоправных действий сексуального характера. Теперь мужчина сможет вернуться к профессиональной практике, поскольку из-за суда ему пришлось покинуть должность в Бостонском медицинском центре Бет Исраэль Диаконисса.

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Инцидент произошел на борту рейса Hawaiian Airlines из Гонолулу в Бостон в мае 2022 года, однако окончательное решение суд принял лишь в январе 2024-го. Согласно данным следствия, Моханти летел в самолете вместе со своей девушкой. Сидевшая рядом девочка заметила, что тот полностью накрылся одеялом, а его нога подергивается. Подросток рассказала, что вскоре после этого Моханти стянул одеяло, якобы обнажившись перед ней.

Ранее в США пожилой пассажир самолета, который ублажал себя на глазах у молодой попутчицы, а затем обнажился перед ней, признал свою вину в суде. После того как самолет приземлился, пострадавшая девушка рассказала о случившемся бортпроводнику, однако не смогла указать на виновного в переполненном лайнере.

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      Зарина Дзагоева
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