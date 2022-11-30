Пассажир самолета ублажал себя на глазах попутчицы и обнажил перед ней гениталии

Boston: 76-летний житель США в самолете оголил свои гениталии перед 21-летней девушкой

В США пожилой пассажир самолета, который ублажал себя на глазах молодой попутчицы, а затем обнажился перед ней, признал свою вину в суде. Об этом сообщает издание Boston.

По данным источника, инцидент произошел в апреле 2022 года, однако подозреваемый в домогательствах 76-летний Дональд Эдвард Робинсон (Donald Edward Robinson) признался в содеянном только спустя полгода. Житель штата Флорида приставал к 21-летней пассажирке на рейсе из Нью-Йорка в Бостон.

Как рассказала жертва, сперва Робинсон, сидевший рядом с ней, ласкал себя рукой, а позже оголил свои гениталии. При этом за пять минут до приземления мужчина прикоснулся к незнакомке, а когда она обратилась к нему с просьбой объяснить происходящее, он отвернулся и посмотрел в окно.

После того как самолет приземлился, пострадавшая девушка рассказала о случившемся бортпроводнику, однако не смогла указать на него в переполненном самолете. Позже Робинсона идентифицировали по камерам видеонаблюдения — на записи было видно, как он покидает самолет, постоянно оглядываясь назад. Также жертва записала 24-секундный ролик, на котором видно, как пассажир рядом с ней мастурбирует.

Обвинения, направленные в адрес американца, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 90 дней, освобождение под надзор до одного года и штраф в размере пять тысяч долларов. Вынесение приговора назначено на начало марта 2023 года.

Ранее в ноябре пожилой пассажир на рейсе из Англии в Испанию домогался стюардессы авиакомпании Jet2. 66-летний житель Великобритании во время раздачи напитков и еды засунул руку под юбку одной из бортпроводниц и дотронулся до нее в интимном месте.