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15:09, 2 февраля 2024Путешествия

Траволатор в аэропорту «зажевал» ногу пилота самолета и попал на видео

Пилот Delta Air попал ногой в траволатор и решил подать в суд на аэропорт

Пилот самолета авиакомпании Delta Air угодил ногой в дыру в траволаторе аэропорта Колорадо и решил подать в суд на авиагавань за причинение морального и физического вреда. Случившееся попало на видео, кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что пилот по имени Кеннет Гоу пересекал зал А4, стоя на движущемся траволаторе. На записи можно заметить, как у края дорожки ногу мужчины «зажевало», так как одна из пластин отсутствовала. Гоу застрял в зазоре и упал, после чего к нему подбежал мужчина с чемоданом, а остальные путешественники столпились вокруг.

Гоу повредил лодыжку и стопу, а также вывихнул плечо, когда падал. Кроме того, его ботинок и носок истрепались, пока ему помогали освободить ногу из ловушки. Теперь мужчина хочет получить компенсацию от аэропорта.

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      Зарина Дзагоева
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