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13:57, 2 февраля 2024Россия

ЦИК назвал число заявок на онлайн-голосование на выборах президента

Памфилова: на участие в ДЭГ на выборах президента России подано 740 тысяч заявок

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россияне подали 740 тысяч заявок участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе заседания, трансляция которого велась на сайте органа.

По ее словам, еще около 160 тысяч заявлений поданы на применение «Мобильного избирателя» — механизма, который позволяет проголосовать на любом удобном избирательном участке.

В ходе заседания Памфилова также призвала продолжать информировать россиян о всех возможных формах голосования. Она напомнила, что избиратели, находящиеся не по месту прописки, могут подать заявление на голосование удобным способом, в том числе онлайн, через портал «Госуслуг», территориальную избирательную комиссию и многофункциональные центры (МФЦ). «Уже ближе к выборам можно будет в своей родной участковой комиссии подать заявление», — добавила она.

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      Константин Лысяков
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