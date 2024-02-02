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19:40, 2 февраля 2024Россия

Умерла супруга главы Дагестана Галина Меликова

Супруга главы Дагестана Сергея Меликова умерла после продолжительной болезни

Кадр: РГВК «Дагестан» / RuTube

Умерла супруга главы Дагестана Сергея Меликова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации главы и правительства республики.

Известно, что супруга Сергея Меликова испытывала проблемы со здоровьем и последние дни жизни провела в реанимации. Чем именно она болела и что стало причиной ее смерти, не уточняется. «Галина Меликова скончалась в реанимации после продолжительной болезни», — сообщил источник.

Галина Меликова была военным врачом и имела звание лейтенанта медицинской службы запаса.

Депутат Госдумы Хизри Абакаров выразил соболезнования Сергею Меликову. «Выражаю искренние соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Алимовичу Меликову в связи со смертью супруги», — написал он в своем Telegram.

Ранее, 20 января, стало известно о смерти отца Валерия Меладзе. Шота Меладзе скончался в возрасте 90 лет из-за последствий коронавируса.

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