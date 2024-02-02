Уставшему от использования презервативов мужчине дали совет

Психотерапевт Памела Коннолли уверена, что партнеры не должны медлить с обсуждением подходящего обоим варианта контрацепции. Такой совет уставшему от использования презервативов мужчине она дала в колонке для The Guardian.

За помощью к психотерапевту обратился 41-летний мужчина, который уже несколько месяцев встречается с женщиной и хочет построить с ней серьезные отношения. «Секс замечательный, но возня с презервативом сбивает мне настроение. Мне кажется, это мешает близости. О ЗППП я не переживаю, охотно проверюсь для уверенности. Но меня беспокоит то, что тогда забота о контрацепции ляжет на женщину», — написал он. Автор письма отметил, что не хочет давить на партнершу, и поинтересовался, когда лучше заговорить с ней о возможности смены подхода к контрацепции и стоит ли это делать вообще.

В ответ Коннолли призвала мужчину не медлить с разговором. «Если вы хотите совместного будущего, нужно уметь вести честные беседы обо всем, что беспокоит обоих. В том, что касается контрацепции, презервативы тоже не панацея, так что разговор стоит начать с того, как вы смотрите на перспективу иметь детей. Если сейчас для нее важно не забеременеть, она может обратиться к специалисту, чтобы определиться с контрацептивами. А вы можете выразить свои желания открыто и правдиво, не давя на нее», — заключила она.

Ранее Коннолли заявила, что супруги с разными сексуальными интересами могут остаться вместе, если научатся приходить к компромиссам в процессе переговоров. Такими соображениями она поделилась с мужчиной, который признался жене в своем фетише на массаж стоп, в ответ на что супруга перестала разрешать мужу это делать.