В Британии назвали причину неожиданного визита Нуланд в Киев

Эксперт Меркурис: Нуланд прибыла в Киев из-за обострения ситуации с Залужным

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в срочном порядке ездила в Киев из-за обострения конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Причину неожиданного визита Нуланд на Украину назвал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Самая влиятельная фигура в украинской политике похоже решила, что ситуация стала настолько критической, что она сразу рванула в Киев. Я имею в виду конечно же Викторию Нуланд», — сказал он.

По его словам, решение Зеленского по уволенную Залужного будет согласовано с Соединенными Штатами.

Меркурис считает, что положение украинского лидера висит на волоске из-за политического кризиса. По его мнению, если президент Украины не разрешит ситуацию в течение нескольких дней, то его авторитет рухнет.

О визите Нуланд в Киев стало известно 31 января. Как сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк, в республике у них были запланированы встречи с высшим руководством страны, ветеранами и представителями гражданского общества. Однако позже стало известно, что визит Нуланд на Украину был неожиданностью для Киева.