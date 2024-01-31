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13:20, 31 января 2024Бывший СССР

Нуланд прибыла в Киев

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Киев

Фото: Susan Walsh / Pool / Reuters

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Киев, сообщила американский посол на Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.

Бринк опубликовала совместную фотографию с политиком с подписью: «Поздравляю с возвращением на Украину Викторию Нуланд». Она отметила, что их с Нуланд ждут встречи с высшим руководством республики, ветеранами и гражданским обществом. По словам посла, это подчеркнет «общую приверженность в победе над российской агрессией».

Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что работа сенаторов над сделкой по согласованию дополнительной помощи Киеву идет «очень тяжело».

31 января директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник рассказал, что без военной помощи со стороны США критический момент для Киева наступит через шесть месяцев.

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