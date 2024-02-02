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18:39, 2 февраля 2024Бывший СССР

Визит Нуланд оказался сюрпризом для Украины

«Страна.ua»: незапланированный визит Нуланд на Украину был неожиданным для Киева

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд на Украину был неожиданностью для Киева. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Визит Нуланд оказался сюрпризом для украинских властей, поскольку в ее официальном расписании на сайте Госдепа не говорилось о посещении республики. В издании также отметили, что неанонсированные поездки на Украину стали обычной практикой для американских политиков после начала вооруженного конфликта.

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Как считает украинский политолог Константин Бондаренко, причиной визита Нуланд стала ситуация вокруг главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, о возможном увольнении которого сообщалось ранее. «Нуланд, как куратор украинского направления в Госдепе, приехала, чтобы понять, кто будет вместо Залужного, какая сложится конфигурация во главе ВСУ», — пояснил он.

О визите Нуланд в Киев стало известно 31 января. Как сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк, в республике у них были запланированы встречи с высшим руководством страны, ветеранами и представителями гражданского общества.

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