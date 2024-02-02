Визит Нуланд оказался сюрпризом для Украины

«Страна.ua»: незапланированный визит Нуланд на Украину был неожиданным для Киева

Визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд на Украину был неожиданностью для Киева. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Визит Нуланд оказался сюрпризом для украинских властей, поскольку в ее официальном расписании на сайте Госдепа не говорилось о посещении республики. В издании также отметили, что неанонсированные поездки на Украину стали обычной практикой для американских политиков после начала вооруженного конфликта.

Как считает украинский политолог Константин Бондаренко, причиной визита Нуланд стала ситуация вокруг главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, о возможном увольнении которого сообщалось ранее. «Нуланд, как куратор украинского направления в Госдепе, приехала, чтобы понять, кто будет вместо Залужного, какая сложится конфигурация во главе ВСУ», — пояснил он.

О визите Нуланд в Киев стало известно 31 января. Как сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк, в республике у них были запланированы встречи с высшим руководством страны, ветеранами и представителями гражданского общества.