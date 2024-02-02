В европейском городе потратили полмиллиона евро на туннели для жаб

В Гамбурге потратили полмиллиона евро на туннели для жаб

Политики немецкой партии «Зеленые» решили построить туннели для жаб и выделили на эту цель полмиллиона евро. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, необходимость подобного проекта политики европейского города обосновали тем, что в одном из районов Гамбурга, Бланкенезе, в последние годы численность жаб сокращается пугающими темпами: если в 2018-м там насчитывалось более тысячи животных, то в 2021-м — лишь 616. Кроме того, защитники природы обнаружили в местных водоемах всего одного тритона.

Новые туннели для жаб выполнены из стали и бетона. Они пересекают небольшие улицы с невысокой плотностью движения. Ранее местные власти устанавливали специальные заграждения, которые мешали животным попасть под автомобили, однако чиновники посчитали подобную меру недостаточной. Строительство четырех жабьих туннелей и перегородок в общей сложности обошлось в 465,8 тысячи евро (около 45,8 миллиона рублей).

Решение потратить столько средств на туннели для жаб встревожило Ассоциацию налогоплательщиков, которые сочли такие траты неоправданными. «При всем уважении к защите животных расстановка приоритетов местных властей просто возмутительна», — заявила замруководителя Гамбурга Катарина Блюме из «Свободной демократической партии» (СвДП).

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