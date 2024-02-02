Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:21, 2 февраля 2024Среда обитания

В европейском городе потратили полмиллиона евро на туннели для жаб

В Гамбурге потратили полмиллиона евро на туннели для жаб

Фото: Unsplash

Политики немецкой партии «Зеленые» решили построить туннели для жаб и выделили на эту цель полмиллиона евро. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, необходимость подобного проекта политики европейского города обосновали тем, что в одном из районов Гамбурга, Бланкенезе, в последние годы численность жаб сокращается пугающими темпами: если в 2018-м там насчитывалось более тысячи животных, то в 2021-м — лишь 616. Кроме того, защитники природы обнаружили в местных водоемах всего одного тритона.

Новые туннели для жаб выполнены из стали и бетона. Они пересекают небольшие улицы с невысокой плотностью движения. Ранее местные власти устанавливали специальные заграждения, которые мешали животным попасть под автомобили, однако чиновники посчитали подобную меру недостаточной. Строительство четырех жабьих туннелей и перегородок в общей сложности обошлось в 465,8 тысячи евро (около 45,8 миллиона рублей).

Решение потратить столько средств на туннели для жаб встревожило Ассоциацию налогоплательщиков, которые сочли такие траты неоправданными. «При всем уважении к защите животных расстановка приоритетов местных властей просто возмутительна», — заявила замруководителя Гамбурга Катарина Блюме из «Свободной демократической партии» (СвДП).

Днем ранее в Курганской области нашли объяснение появлению зомби-косуль в регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Есть негативный осадок». На Украине признали тактические ошибки при наступлении в 2023 году

      Российские войска заняли более выгодные позиции на одном направлении СВО

      Российские системы ПВО сбили два снаряда РСЗО «Ольха» в зоне спецоперации

      Брэда Питта в кроксах и панаме на фото оценили в сети словами «как пенсионер»

      Глава МИД Польши назвал основную цель поездки в США

      Самый популярный музыкальный фестиваль России впервые пройдет в пяти городах

      Верка Сердючка обвинила российские власти в запрете на въезд в ОАЭ

      На популярный у туристов российский регион обрушится сильный шторм

      Франция создаст демонстратор боевой беспилотной подлодки

      Умеров отстранил руководителя одного из департаментов Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше