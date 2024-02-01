Появление зомби-косуль в российском регионе объяснили

Специалисты нашли следы ядовитых веществ в организмах курганских зомби-косуль

В биоматериалах курганских зомби-косуль нашли следы нервно-паралитического яда. Результаты исследования Федерального центра токсикологической радиационной и биологической безопасности публикует Ura.ru.

Вещества дикват дибромид и дельтаметрин склонны накапливаться в печени и жировых тканях. Попадая в организм, вещества приводят к повышению уровня окислительного стресса, из-за чего клетки начинают разрушаться.

Дельтаметрином, в частности, обрабатывают от малярийных комаров помещения и противомоскитные сетки. Также вещество используют для санитарной обработки зданий от тараканов, клопов и блох. Применяют его и в сельском хозяйстве для защиты растений и животных от вредителей. Причем дельтаметрин устойчив к солнечному свету и дождевой воде.

В Курганской области периодически видят заразившихся неизвестной болезнью косуль. Животные пугающе выглядят и нетипично себя ведут: бегают по кругу и бьются в конвульсиях. Ранее ветеринар объяснил неадекватное поведение косуль тем, что животные наелись отравленных ядохимикатами грибов или забродивших ягод.