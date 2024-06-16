Киев недополучил от Запада миллиарды долларов

Кильский институт экономики: Запад выделил Киеву на $100 млрд меньше обещанного

Запад выделил Киеву помощи на 100 миллиардов долларов меньше обещанного. Сумму подсчитал Кильский институт экономики, передает РИА Новости.

Уточняется, что по итогам апреля объем обещанной помощи достиг 318,5 миллиарда долларов, однако Украина получила лишь 206,1 миллиарда. 112,5 миллиарда долларов не дошли до Киева. По данным института, основная недостача приходится на финансовую поддержку. Так, на решение макроэкономических проблем Украине было обещано 146,5 миллиарда, но на деле направлено только 82,1 миллиарда долларов. Разрыв же в военной помощи составил 41,7 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Канада выделит Украине 3,6 миллиарда американских долларов в рамках общего кредита от стран «Большой семерки». Белый дом между тем оценил участие стран G7 в выделении кредита Украине на сумму 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. В США указали, что Киев может рассматривать выданный кредит как грант, который не надо возмещать.