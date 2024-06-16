Болельщик сборной Грузии приехал на Евро-2024 в Германию на скутере из Тбилиси

Болельщик сборной Грузии добрался на Евро-2024 необычным способом — он приехал в Германию из Тбилиси на скутере. Об этом пишет «Чемпионат».

Длина маршрута составила четыре тысячи километров, это расстояние фанат преодолел за 12 дней. Он привез в Германию флаг Грузии с пожеланиями болельщиков и передал его футболистам на тренировке.

Грузия сыграет на чемпионате Европы впервые в истории. Свой дебютный матч на турнире грузины проведут 18 июня против сборной Турции. Кроме турок, соперниками Грузии по группе являются Чехия и Португалия.

Ранее болельщик из Белгорода прокомментировал пронос российского флага на трибуны во время Евро-2024. «Досмотр был весьма поверхностный. Пощупали, посмотрели и отпустили», — рассказал футбольный фанат.