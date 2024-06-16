Норвегия решила выделить сотни миллионов долларов Украине

Норвегия выделит 103 миллиона долларов на ремонт энергетической системы Украины

Норвегия решила выделить Украине сотни миллионов долларов на ремонт энергетической системы. Соответствующий материал публикует «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

По данным издания, власти Норвегии направят Украине 103 миллиона долларов (9,4 миллиарда рублей) для восстановления энергетической системы и обеспечения электроснабжения до наступления зимы.

«Мы близко контактируем с Украиной по поводу того, как наиболее эффективно использовать эти средства», — заявил норвежский премьер Йонаса Гар Стере.

При этом уточняется, что 11,2 миллиона долларов (979 миллионов рублей) пойдет на ремонт в Харьковской области, а именно на установление солнечных батарей в нескольких местах.

Ранее в июне сообщалось, что Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на ПВО.

