Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:55, 16 июня 2024Россия

В Госдуме призвали не торопиться с выводами после захвата заложников в СИЗО

Депутат Старшинов призвал дождаться итогов проверки после захвата заложников

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Первый заместитель председателя комитета по безопасности Михаил Старшинов призвал не делать выводов, не дождавшись результатов служебной проверки после захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Его слова приводит издание «Подъем».

«Совершенно точно будет проведена проверка, в том числе служебная внутри самого ведомства. От результатов этой проверки все будет зависеть. Могу предположить, что до вот этих мероприятий не стоит торопиться с выводами», — высказался депутат.

Старшинов назвал очевидным тот факт, что ножи и террористическая символика оказались у преступников незаконным путем. Он также заявил, что, по его мнению, бесполезно проверять все СИЗО. Он отметил, что причины случившегося лежат в другой сфере.

Материалы по теме:
35 лет одному из самых громких побегов в истории России. Как заключенные пять часов держали в страхе целый город?
35 лет одному из самых громких побегов в истории России.Как заключенные пять часов держали в страхе целый город?
12 мая 2024
Спецназ ликвидировал захватчиков в ростовском СИЗО. Заложники освобождены
Спецназ ликвидировал захватчиков в ростовском СИЗО. Заложники освобождены
Сегодня

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал взятие заложников в СИЗО-1. Он заявил, что это случилось из-за отсутствия профилактики экстремизма.

Захват заложников в СИЗО Ростова-на-Дону закончился штурмом. Отмечалось, что до этого с захватчиками вели переговоры, но они не привели к желаемому результату. В результате штурма все шестеро захватчиков были ликвидированы.

16 июня стало известно, что двое обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1, взяли в заложники двоих сотрудников ФСИН. Трое из преступников ранее планировали взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Губернатор Ростовской области прокомментировал захват заложников в СИЗО

      Саммит по Украине в Швейцарии описали фразой «все уже кончено»

      Итоговый документ саммита в Швейцарии по Украине поддержали 80 стран

      С захватившими в ростовском СИЗО заложников террористами пытался поговорить местный имам

      Премьер Нидерландов выступил за участие России в саммите по Украине

      В Германии неизвестный напал на полицейских с топором

      Фанатам сборной Англии захотели запретить посещение матчей Евро-2024

      Экс-сотрудник ФСИН указал на нарушения инструкций сотрудников ростовского СИЗО

      Лидер одной из стран НАТО усомнился в единой поддержке новой декларации по Украине

      Премьер Японии пробыл на конференции по Украине 2,5 часа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше