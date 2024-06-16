В Госдуме призвали не торопиться с выводами после захвата заложников в СИЗО

Депутат Старшинов призвал дождаться итогов проверки после захвата заложников

Первый заместитель председателя комитета по безопасности Михаил Старшинов призвал не делать выводов, не дождавшись результатов служебной проверки после захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Его слова приводит издание «Подъем».

«Совершенно точно будет проведена проверка, в том числе служебная внутри самого ведомства. От результатов этой проверки все будет зависеть. Могу предположить, что до вот этих мероприятий не стоит торопиться с выводами», — высказался депутат.

Старшинов назвал очевидным тот факт, что ножи и террористическая символика оказались у преступников незаконным путем. Он также заявил, что, по его мнению, бесполезно проверять все СИЗО. Он отметил, что причины случившегося лежат в другой сфере.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал взятие заложников в СИЗО-1. Он заявил, что это случилось из-за отсутствия профилактики экстремизма.

Захват заложников в СИЗО Ростова-на-Дону закончился штурмом. Отмечалось, что до этого с захватчиками вели переговоры, но они не привели к желаемому результату. В результате штурма все шестеро захватчиков были ликвидированы.

16 июня стало известно, что двое обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1, взяли в заложники двоих сотрудников ФСИН. Трое из преступников ранее планировали взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике.