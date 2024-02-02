В Германии назвали возможных преемников Зеленского

Бизнесмен Дотком: Нуланд встретилась с преемником Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени может лишиться должности, считает немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Об этом он предупредил в соцести X.

По словам бизнесмена, украинский лидер может покинуть свой пост в течение нескольких недель. Он утверждает, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд уже провела встречу с преемником Зеленского. «Понаблюдайте за этими игроками: [главком ВСУ Валерий] Залужный, [руководитель ГУР Минобороны Кирилл] Буданов, [экс-президент Украины Петр] Порошенко», — посоветовал Дотком.

Ранее стало известно, что Нуланд прибыла в Киев с целью оценить обстановку на фоне конфликта Зеленского и Залужного. Отмечалось, что она побеседует с главнокомандующим и президентом, после чего Вашингтон даст соответствующие рекомендации.