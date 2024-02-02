В Госдуме назвали способ решить одну из проблем отпускников из зоны СВО

В Госдуме рассказали, как решить проблемы с оплатой проезда бойцов СВО в отпуск

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев назвал способ решить одну из проблем, с которой могут столкнуться участники специальной военной операции. Об этом он рассказал журналистам телеканала «Забайкалье», которое приводит слова политика в Telegram.

В редакцию канала обратилась жена одного из военнослужащих, которая пожаловалась на не выписанные ее мужу проездные.

Гурулев посоветовал в подобных случаях обращаться к нему. «Самое простое — купить билеты за свой счет, потом получить компенсацию», — сказал генерал. Он пояснил, что с воинскими проездными документами «очень много заморочек».

Депутат отметил, что выплаты могут затянуться из-за участия подразделения в боевых действиях. «Если полк воюет, в бою стоит капитально, там трудно сказать, какие срок. (...) Чуть стихло, и все, дело пошло», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил изучить ситуацию с выплатами семьям участников СВО. Помимо этого, он распорядился рассмотреть возможность расширения получателей выплат.