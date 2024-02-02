Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:14, 2 февраля 2024Мир

В Израиле призвали перестать объяснять операцию в Газе недопущением Холокоста

Politico: в Израиле призвали перестать объяснять Холокостом операцию в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

В Израиле правительство призвали перестать говорить о Холокосте, объясняя военную операцию в секторе Газа по борьбе с палестинским движением ХАМАС и тем, что нельзя допустить его повторения. Вместо этого некоторые чиновники и жертвы Холокоста призывают израильские власти сконцентрироваться на освобождении заложников, сообщает Politico.

Министр по делам диаспоры и вопросам социального равенства Израиля Амихай Шикли заявил, что сейчас идет война против еврейского народа, отметив, что это не его мнение, а факт. Министр экономики Нир Баркат также указал на связь с событиями XX века. «Мы помним, что случилось с шестью миллионами евреев, и мы не позволим этому повториться», — сказал он.

«То, что происходило в Европе, в Литве, на Украине, в России, в Польше на протяжении тысячелетий, не должно было произойти в еврейском государстве. И это произошло, и враг, который это сделал, прямо говорит, что будет пытаться делать это снова и снова. Так что у нас нет другого выбора, кроме как уничтожить ХАМАС», — подчеркнул бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннет.

Материалы по теме:
«Моего родственника разрезали пополам» Жители Израиля — об атаке ХАМАС, пережитых страданиях и национальном горе
«Моего родственника разрезали пополам»Жители Израиля — об атаке ХАМАС, пережитых страданиях и национальном горе
17 октября 2023
500 километров под землей. Зачем ХАМАС построило под Газой секретный город и как его собирается штурмовать армия Израиля?
500 километров под землей.Зачем ХАМАС построило под Газой секретный город и как его собирается штурмовать армия Израиля?
22 октября 2023
Оккупация, теракты и восстания. Как Израиль захватил сектор Газа и почему его войскам пришлось уйти оттуда?
Оккупация, теракты и восстания.Как Израиль захватил сектор Газа и почему его войскам пришлось уйти оттуда?
9 декабря 2023

Однако некоторые люди-жертвы Холокоста и бывшие израильские чиновники не разделяют эту точку зрения и присоединяются к семьям заложников ХАМАС, требуя от правительства приложить больше усилий по их освобождению. Рейчел Леви Бем, выжившая в Освенциме, подчеркнула, что благополучие заложников — самое важное.

Экс-премьер Израиля Эхуд Барак тоже раскритиковал правительство и заявил, что для них было бы «морально немыслимо» поставить военную кампанию выше заложников, если бы это стало прямым выбором. Его точку зрения разделяет бывший глава разведки «Моссад» Тамир Пардо, который обвинил власти в том, что они раздувают «состояние паники и повышенной тревоги, сравнивая нападение ХАМАС, каким бы звериным оно ни было, с Холокостом».

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что Израиль дал согласие на прекращение огня в секторе Газа, а боевики ХАМАС также дали первоначальное согласие.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России задержали контейнеры с формой ВСУ. Груз шел транзитом через Китай в Польшу

      Мужчина отправился в тюрьму на 100 лет после конфликта из-за украденного обеда

      Россиянам раскрыли способ вернуть средства за страховку по ипотеке

      На месте крушения Ил-76 не осталось обломков самолета

      В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск бойцам СВО в одном случае

      Хранившая четыре года мумию мужа россиянка запугивала детей психбольницей

      В США испытали микроволновое оружие

      В ВВС Украины матом призвали ждать западные самолеты и «не трындеть»

      Стало известно о подготовке Украины к атаке российского Ил-76 с пленными

      Жертвами пожара на заправке в Кении стали два человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше