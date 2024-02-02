В Израиле призвали перестать объяснять операцию в Газе недопущением Холокоста

Politico: в Израиле призвали перестать объяснять Холокостом операцию в Газе

В Израиле правительство призвали перестать говорить о Холокосте, объясняя военную операцию в секторе Газа по борьбе с палестинским движением ХАМАС и тем, что нельзя допустить его повторения. Вместо этого некоторые чиновники и жертвы Холокоста призывают израильские власти сконцентрироваться на освобождении заложников, сообщает Politico.

Министр по делам диаспоры и вопросам социального равенства Израиля Амихай Шикли заявил, что сейчас идет война против еврейского народа, отметив, что это не его мнение, а факт. Министр экономики Нир Баркат также указал на связь с событиями XX века. «Мы помним, что случилось с шестью миллионами евреев, и мы не позволим этому повториться», — сказал он.

«То, что происходило в Европе, в Литве, на Украине, в России, в Польше на протяжении тысячелетий, не должно было произойти в еврейском государстве. И это произошло, и враг, который это сделал, прямо говорит, что будет пытаться делать это снова и снова. Так что у нас нет другого выбора, кроме как уничтожить ХАМАС», — подчеркнул бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннет.

Однако некоторые люди-жертвы Холокоста и бывшие израильские чиновники не разделяют эту точку зрения и присоединяются к семьям заложников ХАМАС, требуя от правительства приложить больше усилий по их освобождению. Рейчел Леви Бем, выжившая в Освенциме, подчеркнула, что благополучие заложников — самое важное.

Экс-премьер Израиля Эхуд Барак тоже раскритиковал правительство и заявил, что для них было бы «морально немыслимо» поставить военную кампанию выше заложников, если бы это стало прямым выбором. Его точку зрения разделяет бывший глава разведки «Моссад» Тамир Пардо, который обвинил власти в том, что они раздувают «состояние паники и повышенной тревоги, сравнивая нападение ХАМАС, каким бы звериным оно ни было, с Холокостом».

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что Израиль дал согласие на прекращение огня в секторе Газа, а боевики ХАМАС также дали первоначальное согласие.