В Казахстане установили инсталляцию с падающим Назарбаевым

Инсталляция с падающими памятниками Назарбаеву появилась в Алма-Ате

Инсталляция с падающими памятниками первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву появилась в Доме офицеров Алма-Аты, пишет TengriNews.

Инсталляция «Пять версий падения автора» художника Ербосына Мельдибекова установлена в рамках выставки «Буран — Байконур, между Шелковым путем и Млечным». По описанию автора, объект искусства состоит из инсталляций в виде памятников Назарбаеву, от которых при разрушении статуи остался только постамент.

Композиция посвящена сносу памятников различным историческим фигурам, в том числе и в Казахстане. В частности, художник отразил момент разрушения памятника Дзержинскому в Алма-Ате в 1992 году, а также памятника Назарбаеву в Талдыкоргане в 2022-м. Также один из объектов посвящен сносу памятника Ленину в Харькове в 2014 году.

Ранее Национальный музей Казахстана демонтировал памятник Назарбаеву. В пресс-службе музея объяснили, что памятник убрали в связи с обновлением зала «Независимый Казахстан».