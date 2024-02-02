В пяти населенных пунктах российского региона пропал свет после обстрела ВСУ

ВСУ перебили линию электропередачи в Белгородской области

В пяти населенных пунктах Белгородской области пропал свет из-за обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Перед этим Вооруженные силы Украины обстреляли село Графовка, в результате чего была повреждена линия электропередачи, пояснил губернатор.

Помимо самой Графовки, под отключение подпадают Поповка, Новая Реляховка, Прилесье и Демидовка, уточнил Гладков. Он отметил, что также при обстреле было повреждено одно домовладение. Ликвидировать последствия атаки начнут после согласования с Минобороны.

Ранее 2 февраля ВСУ обстреляли Курскую область, в результате чего пострадал местный житель. Жителя села Гуево в полутора километрах от российско-украинской границы контузило, ему была оказана необходимая помощь.